ANP: SP houdt laatste restzetel, geen meerderheid voor D66-VVD-CDA-JA21 Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 399 keer bekeken • bewaren

De SP zal de komende periode met drie zetels in de Tweede Kamer zitten. Dat verwacht de ANP Verkiezingsdienst, nu ook de briefstemmen uit het buitenland zijn geteld. Vrijdag maakt de Kiesraad de officiële uitslag bekend.

Het was de afgelopen dagen spannend wie er aanspraak zou mogen maken op de laatste restzetel: de SP of D66. Als D66 een extra zetel krijgt, zouden de democraten niet alleen qua stemmen maar ook qua zetels groter worden dan de PVV.

Toch zal menigeen bij D66 er niet heel rouwig om zijn dat de laatste restzetel naar de SP lijkt te gaan. Als D66 27 zetels had gekregen, dan zou de partij samen met VVD, CDA en JA21 een meerderheid hebben gehad. Nu dat niet het geval lijkt te zijn, lijkt ook de kans op zo’n naar rechts overhellend kabinet geslonken. D66 voelt er zelf meer voor om met GroenLinks-PvdA te gaan regeren dan met JA21. Ook het CDA voelt weinig voor regeringsdeelname van JA21.

GroenLinks-PvdA kreeg net als bij de vorige verkiezingen de meeste stemmen uit het buitenland, bijna 29 procent. D66 is goed voor 18,5 procent van de stemmen die in het buitenland werden uitgebracht. Daarmee waren de democraten de tweede partij onder buitenlandse stemmers, gevolgd door CDA en VVD.

De PVV kreeg 8,5 procent van de buitenlandstemmen. Die stemmen werden uitgebracht door Nederlanders in het buitenland die vinden dat al die buitenlanders in hun eigen land moeten blijven. Omdat er stemgeheim bestaat, kan deze mensen geen psychische hulp worden geboden.