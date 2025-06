Anonieme PVV-Kamerleden woedend op Wilders

“Één Kamerlid kan het niet schelen dat hij wordt gezien door zijn collega’s terwijl hij met journalisten praat. Zijn emoties zitten té hoog: „Het is een schánde dat het kabinet gevallen is. Een fucking schande!” De tranen branden in zijn ogen. On the record durft hij nog niets te vertellen. Maar zijn boodschap is helder: hij snapt niets van zijn partijleider.”