Annie M.G. Schmidt voorzag de huidige wereld al in 1977 Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten

Een collage:

Straks gaan de lichten uit

Dit is de laatste kans

In heel Europa gaan de lichten uit

Dit wordt de laatste dans



Dit is de laatste keer

Dit is de zwanenzang

De muggen dansen bij zonsondergang

Morgen zijn we er niet meer



Er is maar weinig tijd

Dus doe je mooiste kleren aan

Laten we nog één keer dansen gaan

Dansen op een vulkaan

Racistische aanval op Duitse politica… Aanpak agressie in het openbaar vervoer… Oppositie kraakt afhandeling toeslagenaffaire… Zorgwekkend hoge staatsschuld… Ultrarechts rukt op.. vluchtelingenstroom in Europa vraagt om effectieve maatregelen…

Allemaal om de krater

Het rommelt overal

De uitbarsting komt later

Met een boem en een flits en een knal



Maar we trekken ons er niets van aan

We beginnen weer van voren af aan

Het is altijd zo gegaan

Nooit iets anders gedaan

Dansen op een vulkaan



Allemaal om de krater

En wie de dans ontsprong

Die las het jaren later

Bij dokter L. de Jong



Veertig jaren later

Nog altijd niks geleerd

Allemaal om de krater

Want het gaat alweer verkeerd

Poetin herhaalt eisen wapenstilstand… Oekraïense drone filmt aanval... Russen slaan toe… Israëlische minister dreigt Hezbollah… Luchtaanvallen op Jemen… Britten bombarderen Houthi-doelwitten... De Nederlandse krijgsmacht krijgt de komende jaren miljarden extra te besteden… 1,8 miljoen Soedanezen vluchtten naar buurlanden… humanitaire omstandigheden in Myanmar verder verslechterd… een einde maken aan de eindeloze oorlog in Congo...



Gijzelen kapen mag

Als het gaat om een ideaal

Als je maar zwaait met een vlag

Dan mag het allemaal



De menselijke soort

Heeft nooit iets anders gedaan

Dan elkander uitgemoord

En gedanst op een vulkaan



Holland op zijn smalst

De verzorgingsmaatschappij

Volledig platgewalst

En niemand is ooit blij

De vergrijzende bevolking zal deze problemen vergroten als we niets doen... De zorg voor kinderen en de mantelzorg voor eigen ouders zorgt voor een onmogelijke spagaat... De kosten voor het huis, de energierekening, kinderopvang en sport zorgen voor hoofdbrekens… De eigen bijdragen voor zorg zijn voor ouderen zo hoog, dat ze nauwelijks geld overhouden… Het systeem piept en kraakt... De roep om de terugkeer van het vroegere bejaardenhuis klinkt steeds luider...



Tekort aan energie

We hebben nog zeven jaar

En de hele westerse economie

Die lazert in mekaar

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt het broeikasgas CO2 vrij. Dat is slecht voor het klimaat. Daarom stimuleert de Rijksoverheid energiebesparing en de stapsgewijze overgang naar duurzame energie. In 2050 moet het energiesysteem CO2-vrij zijn.



Allemaal om de krater

We komen ieder uur

Weer een stapje nader

Tot de dictatuur



Die van links of die van rechts

Dat kunnen we nog niet weten

Door de kat of door de hond

Maar we worden gebeten



Maar we trekken ons er niets van aan

We beginnen weer van voren af aan

Het is altijd zo gegaan

Nooit iets anders gedaan

Dansen op een vulkaan



En alles laten waaien en plaatjes draaien

En graaien en snaaien en drinken en naaien

En nog gauw naar de Costa Brava

Lava, lava, lava, lava,

Op blote voeten door de lava,

Lava, lava, lava, lava

Klimaatverandering staat overal ter wereld hoog op de agenda van politici, bedrijven en burgers... Toerisme is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering en éen van 's werelds grootste en nog steeds groeiende economische sectoren... Meer dan 1,3 miljard internationale toeristen genereren wereldwijd één op de tien banen… Deze enorme groei leidt tot problemen en uitdagingen op maatschappelijk en milieugebied die niet genegeerd kunnen worden...