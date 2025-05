Annabel Nanninga (JA21) compleet over de zeik om kinderboek met bruine kindjes

In totaal verspreidt de gemeente 60.000 kinderboeken op basisscholen in de stad. De jongste leerlingen krijgen Feest in Amsterdam van Ellen Brudet. Het gaat over Nine en Mella, die al centraal stonden in twee eerdere inclusieve kinderboeken van de schrijfster. „Een feestelijk voorleesboek waarin een plekje is voor iedereen”, staat achterop het boek, dat gaat over ’alledaagse avonturen in een multiculturele samenleving’.