Annabel Nanninga lijsttrekker FvD Amsterdam

23 okt. 2017 - 10:29

@ Karingin - dank je. Ik ben niet stinkjaloers, hoor, en ik overdreef natuurlijk bijzonder. Het ging me er slechts om dat de mentaliteit van het FvD haaks staat op die van de echte Amsterdammer. Ik heb er alle vertrouwen in dat we over een maand of vijf een lekker pilsje kunnen vatten op het échec van Thierry's amateur-toneelgezelschap in onze hoofdstad. Extreem-rechts (FvD, PVV, VVD, CDA) bevindt zich in een fase die ik een "delier" zou willen noemen. Sedert vijftien jaren gokt men daar op de ene na de andere "new kid on the block". Die helden stijgen als kometen in de peilingen, maar zakken niet veel later door een gebrek aan inhoud en zeggingkracht weer weg in de vergetelheid*). Het delier toont zich hierin: momenteel is er erotische opwinding aan de rechterkant, omdat dat boek van Oswald Spengler heruitgegeven is. Je ziet de ene na de andere beschouwing voorbijkomen, die in haar verrukking aan een alcoholische roes doet denken. Misschien was er ook wel drank in het spel, bij het opschrijven ervan - want zoals wij allen weten: in de vervoering door de wijn begint op een zeker moment alles op indrukwekkende wijze met alle andere dingen onder de zon samen te hangen. Men komt, zeg maar gerust, heel dicht bij de oplossing van het Wereldraadsel. De Theorie Van Alles ligt om de hoek. Afshin Ellian delireert ook al na lezing van Spengler. Gerry van der List realiseert zich nu wat voor een dolletjes leuke man die Mark Rutte toch is. En er is veel meer. Mijn diagnose: rechts leeft in wanen, omdat de menselijke werkelijkheid voor rechts ondraaglijk is. Die toont ondubbelzinnig het totale falen van het late kapitalisme, elke dag weer. Vandaar al die cognitieve dissonantie, al dat gefantaseer, al dat magische denken. In zulke toestanden prevelen de patiënten de godganse dag over hun eigen wensdromen; al die herhalingen, al die illusies, die worden op den duur voor de patiënt tot een persoonlijke realiteit, Die rust brengt. *) Gelieve de PVV als een verlengstuk van de VVD te beschouwen. Een van het plafond naar beneden krullende plakstrip, om rechtse vliegen mee te vangen. Een creatie van Frits Bolkestein, dat ziet een kind.