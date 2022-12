Angstige dagen voor kerst: miskend door de Grote Leider? Opinie • Vandaag • leestijd 5 minuten • 89 keer bekeken • bewaren

Giep Hagoort Hoogleraar kunst en economie (UVU/ HKU)

© cc-foto: Markus Wagner

Waarom zit hem de kwestie zo dwars? Niet dat hij er met niemand over kan praten. Dat is juist zijn kracht. In z’n eentje iedereen in de Tweede Kamer tegen zich in het harnas jagen. Voortdurend de politieke bestuurders in diezelfde kamer neerzetten als leugenaars. Politieke partijen verwijten apartheid in Nederland in te voeren. Ongevaccineerden vergelijken met de Joden uit WOII. Geweld rechtvaardigen om uiteindelijk de politieke macht over te nemen.

Nee, al dat gedoe erom heen doet hem totaal niets. Het versterkt zijn alternatieve geluid van een dwarsdenker. En het loont. Veel adhesie op sociale media en miskende wetenschappers die graag willen optreden in zijn videoserie ‘Op zoek naar de leugen.’ Iedere keer als een NRC of de Volkskrant negatief over hem schrijft, groeit zijn aanhang. En het versterkt zijn positie bij de eigen partijleden. Hij moet wel erkennen dat die positie momenteel heel zijn denken in beslag neemt.

Het startpunt lag in het negeren van zijn bijdrage aan een recent partijcongres. In het betreffende verslag kwam zijn bijdrage aanvankelijk niet voor. Na protesten vanuit zijn eigen omgeving werd deze zogenaamde fout op last van de Grote Leider alsnog hersteld. Maar waarom eerste na protesten en niet direct ingegrepen toen de GL, het concept ter lezing kreeg?

Maar wat hem ten diepste bezighoudt is het feit dat hij geen uitnodiging gekregen heeft voor de privé-kerstborrel van de Grote Leider. Traditiegetrouw circuleren er in de fractie en op het partijbureau lijstjes wie wel en wie niet tot de exclusieve gasten behoort. Maar hij zelf komt op geen enkel lijstje voor. Het levert hem slapeloze nachten op. Het is immers een flinke streep door de rekening om uiteindelijk zelf op natuurlijke wijze de Grote Leider te worden. En bij die ambitie past het niet om afgeserveerd te worden. Dat dreigt nu te gebeuren. Zal de Grote Leider weten van zijn ambitie? Wie heeft de Grote Leider gewaarschuwd voor zo’n bedreiging? Wie speelt in zijn omgeving de intrigantenrol? De rol van Jago die de Moor in Shakespeare’s Othello tot waanzin bracht hetgeen uitliep op een bloederig slagveld?

Tijdens die onrustige nachten voor kerst haalt hij werkelijk van alles in zijn hoofd. Hij ervaart zijn rechtshistorisch kennisarsenaal in deze situatie als een blokkade om helder te kunnen denken. Napoleon was een dictator maar zorgde wel voor algemene wetboeken. Stalin schond elementaire mensenrechten maar schiep wel een patriottisch gevoel tegen de Duitse vijand. Hitler schafte de rechtsstaat af maar er was wel werk voor alle Duitsers. Hoe zal hij zelf uiteindelijk de geschiedenis ingaan? Maar pregnanter: zijn angstbeeld dat de Grote Leider wél de geschiedenisboeken haalt terwijl hij….

Het is nog enkele donkere dagen te gaan en het lijkt of de Grote Leider alles op alles zet om hem tijdens de komende kerst uit te schakelen. Nee, nog steeds geen uitnodiging maar ook geen contact. En hij verdomt het om zelf als eerste de lijn open te houden. Tijdens zijn wetgevingscursussen heeft hij geleerd dat succesvolle wetgeving het resultaat is van een breed beleefde urgentie én relevantie. Welke urgentie speelt hier om hem niet uit te nodigen? Relevantie is evenwel duidelijk aanwezig: hem op afstand houden en in zo’n geval heeft het geen zin om zelf contact op te nemen. Kans dat de Grote Leider opnieuw de onschuld zelve is: ‘Oh sorry hoor, kom gerust langs.’ Dodelijker en vernederender kan het niet klinken.

Nu heeft hij ook door dat hun recente, gezamenlijke video over de toestand in het land een grote valstrik is geweest: ‘Ik heb niks tegen hem, heb zelfs een video met hem gemaakt.’ Maar intussen staat hij niet op de definitieve gastenlijst van de kerstborrel waarvoor de catering al is geregeld, las hij in de app.

Heel vreemd ook eigenlijk dat de GL zelf toestemming gaf om feestjes in de fractiekamer te houden waarvan bekend is dat dan de alcohol overvloedig vloeit en hij zelf standaard na een paar uur al niet meer bij zinnen is. De Grote Leider was er zelf niet bij en kon dus gemakkelijk zijn handen in onschuld wassen: ‘Nee, daar ga ik niet over, daarvoor moeten jullie bij hem zijn.’

Het is hem duidelijk geworden: zijn aanvankelijk opvolgingsplan moet vervangen worden in een plan B. Niet de Grote Leider proberen voorbij te streven maar de partij zelf ten gronde richten. Door een nieuwe partij op te richten die qua intensiteit in het dwarse en alternatieve alle andere initiatieven definitief achter zich laat.

Maar hoe dan? Ook tijdens de slapeloze nachten kon hij daarop geen antwoord vinden.

Maar toen opeens bracht de bode hem een handgeschreven briefje van de Grote Leider die de situatie 180 graden deed veranderen. Het briefje meldde dat de Grote Leider via-via gehoord had dat hij enige rust nodig had en dat hij die rust niet wilde verstoren met een uitnodiging voor zo’n eenvoudig kerstevenement.

Hij rust nodig? Hoe bedenkt de GL zoiets? Zo intens vals en vooral leugenachtig!

Als in een lichtflits kwam hij op Plan B uit: hij maakt een video met zijn vaste filmkameraad waarin hij frontaal de aanval aankondigt. De video gaat kerstavond online op het moment dat de Grote Leider zijn kerstborrel opent. Dan zou er maar één gespreksthema zijn: er is een nieuwe partij geboren die het einde zal inluiden van de val van de Grote Leider. En het moet een gelikte, ultrakorte video worden waarin een bevriende wetenschapper de urgentie van een nieuwe partij in enkele woorden aangeeft. En waarin een jongere in een rap vertelt dat de jongeren heel erg onder de indruk zijn van zijn Nieuw Leiderschap. En tenslotte de ontknoping: de onontkoombare val van de Grote Leider, Leve de Nieuwe GL! En met nog twee dagen te gaan, moet dit lukken. Geld voor het maken van de video speelt geen rol want maandelijks worden zijn toelagen automatisch vanuit de Tweede Kamer, de provinciale staten en de gemeenteraad op zijn rekening gestort. Hij is er trots op dat hij het bestaande, politieke bedrijf als businessmodel tot op het uiterste weet uit te baten.

Dan laat zijn iPhone van zich horen.

Wat is dat? Hij ziet dat de Grote Leider hem persoonlijk belt! Nu, Op Dit Moment!!! Een hevige trilling maakt zich van hem meester. Hij zweet uit alle poriën van zijn lichaam. Hij moet gaan zitten want het duizelt hem. Hij begrijpt dat hij moet kiezen. De keuze zal definitief beslissend zijn voor zijn succes óf falen als nieuwe Grote Leider.

Wat een ondragelijk moment. Wegdrukken of niet…

De felle kerstzon, die volop schijnt op de verse sneeuw, verblindt zijn zicht op de horizon.