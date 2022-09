Angstaanjagende video toont verwoestende gevolgen van de klimaatcrisis

Fridays for Future, de door jongeren geleide klimaatbeweging geïnspireerd door de Zweedse milieuactiviste Greta Thunberg, laten in een huiveringwekkende videoclip zien hoe bosbranden het landschap van Californië hebben verwoest. Met de clip hopen de jongen dat meer mensen in actie komen om de klimaatcrisis te bestrijden.

De korte video, getiteld 'I love you, California', laat de camera over de ravage veroorzaakt door de megabranden glijden. De kijker ziet apocalyptische scènes van smeulende canyons, gemeenschappen die totaal verwoest zijn en ooit weelderige heuvels die zijn veranderd in zwartgeblakerde maanlandschappen. De film wordt begeleid door een griezelige vertolking van het volkslied van Californië, dat de schoonheid van de staat bezingt, begeleid door niets anders dat het geluid van de ruisende wind.

Hoewel het westen van de VS jaarlijks met bosbranden kampt, beleefde Californië in de afgelopen zes jaar niet alleen de acht grootste branden ooit, maar ook dertien van de twintig meest verwoestende branden en drie van de vijf dodelijkste branden. De makers van de video laten in een verklaring weten: ‘De klimaatcrisis is niet langer een abstracte toekomst of een nieuwsbericht uit een ver land. Het is hier, het is nu.’