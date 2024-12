Het wordt makkelijker om in Europa wolven af te schieten. Maar waarom eigenlijk, vraagt Druktemaker Janneke de Bijl in De Nieuws BV. Er zijn in Nederland tot nu toe welgeteld nul mensen gedood door een wolf. “Er is een term voor irrationele angsten, namelijk een fobie. Welke fobieën gaan we nog meer leidend laten zijn bij het maken van beleid? Gaan we binnenkort ook spinnen afknallen of hoogtes verbieden?”