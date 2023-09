Angst regeert in politiek den Haag als het over afschaffen fossiele subsidies gaat Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 258 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Of je nu voor de bezetting van de A12 of ertegen bent, dat maakt voor het probleem dat de demonstranten aankaarten niet veel uit.

De dagelijkse bezetting van de A12 houdt de gemoederen flink bezig over tal van juridische vraagstukken. Zoals ons demonstratierecht, handhaving van de wet ongeacht de kosten die ermee gemoeid zijn, burgerlijke ongehoorzaamheid en vooral het kat-en-muisspel tussen overheid en ongehoorzame burgers.

Allemaal zeer belangrijke onderwerpen die voorbijgaan aan de extreem belangrijke klimaatboodschap van de demonstranten die ze aan politiek Den Haag willen overbrengen: Stop direct met alle subsidies en kortingen die we geven aan de fossiele industrie omdat voornoemde industrie de afgesproken klimaatdoelen ondermijnen, terwijl de wereld inmiddels letterlijk op alle continenten in brand staat als uiting van een zeer snel veranderend klimaat.

Letterlijk een race tegen de klok met een onzekerheid of we wellicht al niet te laat zijn om nog de afgesproken doelen überhaupt op tijd te kunnen halen.

Of je nu voor de bezetting van de A12 of ertegen bent, dat maakt voor het probleem dat de demonstranten aankaarten niet veel uit. Zij willen hun boodschap overbrengen en gehoord worden door de politiek. Met een duidelijke eis. Trek alle subsidies en kortingen, die door milieuorganisaties worden begroot op een bedrag van 37,5 miljard euro per jaar, direct in.

Opvallende afwezigen bij deze demonstraties en in deze discussie zijn de politici van de in de peilingen grootste partijen. NSC, VVD, BBB en PvdA/GroenLinks. Die zitten met dit onderwerp flink in hun maag en zijn vermoedelijk intern druk bezig om de gevolgen van een snelle afschaffing voor onze economie in kaart te brengen. Waarbij voor sommige partijen ook het onrechtmatig bezetten van de A12 geen precedent mag zijn van het afdwingen van gerechtvaardigde eisen van burgers.

Een snelle afschaffing van voornoemde subsidies en kortingen zal met zekerheid forse gevolgen voor onze economie hebben. Het zal ook alle burgers in hun portemonnee pijn gaan doen. Dat staat op voorhand vast. Grote producenten kunnen in hun prijs veel doorbelasten naar consumenten.

Nederland wacht op een kiezersdebat waarin politieke leiders hun partijstandpunt over een mogelijk snelle afschaffing van alle voornoemde subsidies aan de fossiele industrie aan het publiek kunnen verduidelijken met een simpel Ja of Nee. Dat schept voor heel veel kiezers snel duidelijkheid of het voorzichtig aanmodderen blijft want onze economie kan zo’n klap niet verwerken en de laagste tot de middeninkomens evenmin. Of die pijn nemen we voor lief en wordt deels gecompenseerd om de toekomst van jongere generaties veilig te stellen.

Politieke partijen en kiezers kunnen dan klimaatkleur bekennen. Dat zet meer zoden aan de dijk dan het dagelijkse ritueel van de A12 bezetten, nat spuiten, aanhouden en weer vrijgelaten worden.