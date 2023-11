Angst is een slechte raadgever, ook in verkiezingstijd Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 56 keer bekeken • bewaren

Femke Merel Arissen Lijsttrekker en kandidaat-Kamerlid voor Splinter

Door: Femke Merel van Kooten-Arissen en Thijs Bogers

'Kom naar ons, maak ons de grootste, zie het gevaarlijke monster op rechts.’

Er gebeuren bizarre dingen tijdens deze verkiezingscampagne. We maken ons altijd (terecht) druk om beïnvloeding vanuit het buitenland. We hebben de mond vol over het tegengaan van desinformatie. Maar de afgelopen weken zien we de zeer schadelijke beïnvloeding van peilers die niet eens de illusie willen wekken dat ze objectief zijn, dagelijks in de media aanschuivend met hun self-fulfilling prophecy’s, lafjes onderbouwd met een pseudowetenschappelijk sausje. Hun eigen verdienmodel opstuwend tot grote hoogte door de onzekere kiezers te overspoelen met virtuele doemscenario’s, inclusief ongevraagd stemadvies: stem de nieuwe politiek weg, ga vol voor de strategische stem op de oude politiek.

Ondertussen is er op links paniek uitgebroken. Blinde paniek. Vroeger haalde de PvdA, mét ideologische veren, met gemak een duizelingwekkend aantal zetels. Ze hadden in de Tweede Kamer zelfs een eigen toren. Totdat zij in Rutte II, na een soortgelijke kunstmatige links/rechts-strijd, samen met de VVD in het kabinet belandden. Ze verloren hun idealen, gingen voor “pragmatisch polderen” en neoliberaal afbraakbeleid. Ze gingen voor de macht, vervreemdden van hun achterban en de zetels verdampten. Uit lijfsbehoud zijn zij nu op het pad van “verenigd links”, hebben GroenLinks stevig tegen zich aangedrukt, smoren ook hun idealen en doen, verblind voor de macht, de oproep aan de overgebleven stemmers die op andere midden-/linkse partijen stemmen: ‘Kom naar ons, maak ons de grootste, zie het gevaarlijke monster op rechts.’ Ze beseffen niet dat ze daarmee links verder verzwakken. Want het links/rechts-denken is oude politiek en er is door hun eigen toedoen nu geen meerderheid bij progressieve partijen. Bij de formatie worden ze straks weer buitenspel gezet.

GL/PvdA vervreemdt de oorspronkelijke linkse stemmer steeds verder, regelrecht in de armen drijvend van volksvertegenwoordigers op conservatief rechts die wél luisteren. Als het ze lukt om als Rupsje Nooitgenoeg alle linkse partijen op te eten, staan ze er straks alleen voor. Helemaal alleen. Want ga maar eens in debat met tien conservatieve partijen op rechts, nadat je je bondgenoten hebt opgegeten. Eén keer vier minuten spreektijd per plenair debat voor de progressieve idealen die PvdA nog eerst eens moet gaan zoeken. Ik wens jullie een goede wedstrijd, maar het land wel heel wat beters toe. Angst is een slechte raadgever. Terwijl de macht binnen handbereik ligt. Maar jullie zien het niet!

Ik wil een oproep doen voor verbindende politiek. Door te laten zien dat je progressief kunt zijn én vasthoudend aan je idealen met rechts kan, nee móet!, samenwerken. We hebben geen tijd voor loze oorlogsretoriek en verdere polarisatie. Er is al meer dan genoeg crisis. We moeten resoluut stoppen met elkaar uitsluiten en kiezers angstig maken voor “de vijand” van een andere politieke kleur. Alleen door zelf met een goed doordachte toekomstvisie te komen, die hoop geeft en verbindend is, en door de kiezers het vertrouwen te geven dat zij op basis van inhoud en een open ideeënstrijd de juiste volksvertegenwoordigers zullen kiezen, kunnen we gezamenlijk de grote problemen die in de samenleving spelen het hoofd bieden.