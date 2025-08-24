De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Angst in de nacht Opinie • Vandaag

Mannen, jullie stilte mag niet langer luider zijn dan onze angst.

De nacht brengt angst. Niet voor de stilte, maar voor wat die stilte kan verbergen. Veel meisjes en vrouwen voelen het: die beklemmende onzekerheid wanneer je alleen over straat loopt. De angst dat je niet veilig thuiskomt. En elke keer als er een slachtoffer valt, wordt die angst opnieuw gruwelijk bevestigd.

Het is genoeg.

We roepen alle vrouwen en meisjes op: laten we voor elkaar opstaan. Samen zorgen voor veiligheid, voor verlichting en dit letterlijk en figuurlijk. Maar we kunnen dit niet alleen. Mannen, spreek elkaar aan. Kijk niet weg. Gedrag moet veranderen, niet onze gewoontes of onze routes naar huis.

Ik roep vrouwen en meisjes op: wees waakzaam, maar vooral solidair. Kies voor elkaars veiligheid. Spreek, deel, steun.

Maar mannen; jullie stilte mag niet langer luider zijn dan onze angst. Spreek elkaar aan. Breek de patronen. Verander het klimaat waarin grensoverschrijdend gedrag groeit.

Veiligheid is geen gunst. Gedrag verandert pas als het wordt herkend én begrensd. Veiligheid in de nacht is niet exclusief aan mannen. De straat, de avond, de vrijheid: die zijn ook van ons.