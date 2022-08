Angela Merkel stapt 21ste eeuw in: zet Duitse deur open voor homohuwelijk Nieuws • 27-06-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

© cc-foto: philipp / https://flic.kr/p/pcF9r3

De kans dat ook Duitsland binnenkort het homohuwelijk mogelijk maakt is aanzienlijk toegenomen, nu bondskanselier Angela Merkel haar principiële bezwaren ertegen heeft laten varen. Merkel, ook leider van de christendemocraten, hield tot dusverre een ferme ‘nee’ aan als officieel partijstandpunt waar parlementariërs niet van af mochten wijken. Nu wil Merkel dat CDU-Bondsdagleden zelf kiezen of ze voor of tegen zijn.

De meeste andere partijen zijn al langer voorstander van het homohuwelijk, maar zonder een deel van de CDU’ers is er geen meerderheid in het parlement om een verbod daarop op te heffen. In het verleden heeft het CDU samen met christelijke zusterpartij CSU verschillende pogingen om het homohuwelijk door te voeren geblokkeerd. Ongeveer een derde van de CDU-parlementariërs is voorstander van het homohuwelijk. Genoeg voor een meerderheid in de Bondsdag.

De wijziging zou een belangrijke stap zijn voor homorechten in Duitsland. Sinds 2001 kunnen koppels van hetzelfde geslacht zich wel laten registreren, maar verwerven daarmee niet dezelfde rechten als getrouwde stellen. Homostellen mogen bijvoorbeeld niet samen een kind adopteren.

De voorgenomen koerswijziging van Merkel is er een die haar politiek gezien goed uitkomt. In september van dit jaar zijn er in Duitsland nieuwe parlementsverkiezingen, maar SPD-leider Schulz had al laten weten niet van plan te zijn in een coalitie met het CDU te stappen als die partij vasthoudt aan het achterstellen van homokoppels. Ook de FDP en de Groenen hadden van het homohuwelijk al een breekpunt voor een volgende coalitie gemaakt. SPD-kandidaat-bondskanselier Martin Shulz noemde de eerdere opstelling van het CDU richting het homohuwelijk maandag nog ‘de arrogantie van de macht’.