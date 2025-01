Angela Merkel komt in actie tegen horrorverbond CDU en extreemrechtse AfD Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 580 keer bekeken • bewaren

Angela Merkel heeft zich tot de Duiste burgers gewend om te waarschuwen voor de verbijsterende politieke draai die haar opvolger Friedrich Merz maakt. Die beloofde in november nog dat er voor de verkiezingen van 23 februari niet samengewerkt zal worden met de extreemrechtse AfD om er wetten en moties doorheem te krijgen. Woensdag bleek hij echter bereid in het parlement de steun van AfD te accepteren om een motie tegen asielzoekers aan een meerderheid van 3 stemmen te helpen.

Merkel herinnert het publiek aan de plechtige afspraak die de democratische partijen in november maakten, na de val van de regering Scholz, om niet met AfD-parlementsleden in zee te gaan. "Deze houding getuigde van een grote politieke verantwoordelijkheid en ik steun hem dus volledig. (...) Het is noodzakelijk dat alle democratische partijen samen optrekken, niet uit tactisch gewin maar uit alle redelijkheid, op gematigde toon."

De AfD staat in de peilingen op de tweede plaats met 21 procent van de gepeilde voorkeuren. Bovenaan staat CDU met 30 procent. Maar AfD is sinds november 3 procent gestegen terwijl CDU onder het leiderschap van Merz, een oude rivaal van Merkel, juist daalt. De Groenen boeken ook winst en komen op 13 procent, terwijl de sociaaldemocratische SPD stabiel op 16 procent blijft.

Bijkomend probleem is dat de AfD onder leiding van Alice Weidel, de lesbische in Zwitserland woonachtige partijleider met een Srilankaanse partner, steeds verder radicaliseert. Dat bleek afgelopen zaterdag duidelijk op het partijcongres, schrijft het AD:

Weidel gaat ongenadig hard tekeer tegen alles wat volgens haar fout gaat in eigen land: hernieuwbare energie, genderstudies, de Europese Unie, maar vooral alles wat niet Duits is. Komt AfD aan de macht, dan verdwijnen alle windmolens, verzekert Weidel. Daarnaast verliezen ‘links-woke’ professoren hun baan, vertrekt Duitsland uit het Europese asielsysteem, gaan de grenzen dicht voor iedere asielzoeker en vliegen Duitsers met een migratieachtergrond het land uit. ,,En als dat remigratie heet, dan heet het maar remigratie’’, roept ze bijna triomfantelijk.

Gevreesd wordt dat Merz, die in 2021 het leiderschap van CDU overnam, na de verkiezingen een coalitie vormt met extreemrechts. Dat is een scenario waar Duitsland ervaring mee heeft omdat zo Hitler aan de macht werd gebracht, terwijl het idee was dat hij daardoor juist getemd zou worden. De stap van Merz doet ook denken aan de Franse president Macron die in juni plots verkiezingen uitschreef in de hoop Le Pen te verslaan maar daarmee die laatste juist alleen maar sterker maakte. Sindsdien is er sprake van politieke chaos in Frankrijk.

De ongebruikelijke interventie van Merkel kan grote gevolgen hebben voor de CDU omdat Merkel nog steeds erg populair is. "Deels uit nostalgie, omdat onder haar het land stabiel was en een broodje döner nog betaalbaar, is een veelgemaakte opmerking. Ook binnen de CDU bestaat er informeel nog een Merkelvleugel, met name in het westen van het land," meldt de NOS.

De omroep Deutsche Welle analyseert dat Merz een kapitale inschattingsfout heeft gemaakt. Tenzij CDU nu plots in de peilingen fors zou gaan stijgen en AfD verliest. Maar als dat uitblijft dan wordt Merz vooral gezien als de politicus die woordbreuk pleegt.