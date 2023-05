Android-app werd jaar na verschijnen haast ongemerkt kwaadaardig en luisterde gebruikers af

De app verscheen voor het eerst in de Play store in september 2021. Bijna een jaar later, in augustus 2022, bleek de app plotseling een nieuwe functie te hebben. Elk kwartier schakelde hij zichzelf in om vervolgens een minuut geluid op te nemen en dat direct via een versleutelde verbinding door te sturen naar de ontwikkelaar. Op het moment dat de inbreuk op privacy werd ontdekt en de app werd verwijderd, was die ruim 50.000 keer gedownload.