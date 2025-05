Andrew en Tristan Tate ook in VK aangeklaagd voor verkrachting en mensenhandel

De Tates vluchtten in 2016 naar Roemenië waar ze dachten vrij spel te hebben. In verschillende video's schept Andrew Tate op dat je in Roemenië overal mee wegkomt als je de juiste mensen maar omkoopt. Dit was tegen het zere been van de Roemeense autoriteiten, in 2022 werden de broers gearresteerd. Zij worden daar beschuldigd van het leiden van een criminele organisatie die vrouwen zou hebben gelokt en uitgebuit. Ook in Roemenië worden zij vervolgd, onder meer voor verkrachting en mensenhandel. De broers hadden een uitreisverbod voor Roemenië, maar na tussenkomst van Donald Trump - de Tate-broers zijn uitgesproken aanhangers van de Amerikaanse president - dook het tweetal opeens op in Florida. Inmiddels zijn ze vanwege hun proces terug in Roemenië.