Anderhalf keer meer kinderen uit huis geplaatst in toeslagenschandaal dan eerder gedacht

11 mei 2022 - 10:48

Schandalig! Franc Weerwind zet deskundigen NAAST de ouders zegt hij en is daar nogal trots op. Waar stonden Pieter Omtzigt en Renske Leijten dan? Een noodlottige spiraal van ambtenaren, die uitvoeren wat het politieke wantrouwen ingeeft. Mensen naar een financiële afgrond brachten, vervolgens uiteraard door de problemen hun kinderen geen veilig thuis konden bieden en daardoor uit huis moesten worden geplaatst. Ik vraag me af, kun je niet simpelweg de rechterlijke uithuisplaatsingen snel analyseren en waar het aannemelijk is, dat er met geld de problemen kunnen worden opgelost die oplossingen realiseren? Nu gaan er weer nieuwe ambtenaren zich over de zaak buigen en zorgvuldig beoordelen of enz enz enz… Dat is ons probleem! Ieder houdt zijn eigen werk in stand.

1 Reactie