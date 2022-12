Anderhalf jaar cel voor criminelen die boeren hielpen bij megamestfraude

De rechtbank in Den Bosch heeft drie mannen veroordeeld omdat ze veeboeren hielpen bij grootschalige mestfraude. Het trio kreeg anderhalf jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Een vierde man kwam ervan af met een taakstraf van 240 uur en drie maanden voorwaardelijk, meldt de NOS .

Bij de fraude waren honderden boeren en transporteurs in Oost-Brabant en Limburg betrokken. In plaats van de mest netjes af te voeren, verdween de mest illegaal de grond in – met alle desastreuze gevolgen voor de natuur en de waterkwaliteit. Om de fraude te maskeren reden transporteurs met lege vrachtwagens rond.