ANC verliest voor het eerst de meerderheid, nieuwe partij oud-president Zuma grote winnaar

De verkiezingen in Zuid-Afrika zijn uitgelopen op een deceptie voor het ANC. Voor het eerst sinds 1994 behaalt de partij geen meerderheid in het nationale parlement. De partij is met zo’n 43 procent van de stemmen nog wel altijd de grootste, meldt de NOS.

“De grootste oppositiepartij, Democratic Alliance, krijgt vooralsnog 25 procent van de stemmen. De grote winnaar van de verkiezingen lijkt oud-president Jacob Zuma, die met zijn onlangs opgerichte links-populistische partij uMkhonto we Sizwe tot nu toe uitkomt op ruim 8 procent. In KwaZulu-Natal, de provincie waar Zuma vandaan komt, stevent de partij zelfs af op een meerderheid.”

Begin dit jaar werd Zuma uit het ANC gezet. De voormalige president, die net als zijn voorganger Thabo Mbeki in tamelijk bizarre complottheorieën over AIDS gelooft, is veelvuldig beschuldigd van corruptie. Omdat hij weigerde mee te werken aan corruptieonderzoek moest hij de gevangenis in.

Vanwege de veroordeling mag Zuma niet plaatsnemen in het parlement. uMkhonto We Sizwe, Zuma’s nieuwe partij, was tijdens de Apartheidsjaren de naam van de gewapende tak van het ANC.

De interne verdeeldheid binnen het ANC is toegenomen sinds het vertrek van Mbeki in 2008, schrijft NRC. Terwijl de huidige president Cyril Ramaphosa een marktvriendelijke, sociaaldemocratische koers voorstaat, pleit een ander deel van de partij voor nationalisaties van bedrijven en de onteigening van land. Zuma hoort naar eigen zeggen bij de laatste groep.