Amsterdamse wethouder stapt uit landelijke commissie asiel vanwege aantreden ultrarechtse regering Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 226 keer bekeken • bewaren

De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks) legt het voorzitterschap van de asielcommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten neer. Hij doet dat omdat hij niet samen wil werken met de ultrarechtse regering Wilders 1 die op het punt staat aan te treden. De wethouder is in de hoofdstad verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen en mensen zonder verblijfspapieren.

"Ik wil niet normaal maken wat ik niet normaal vind," zegt hij tegen Het Parool, ooit opgericht als verzetskrant tegen de nazi's. De politicus stelt dat het gaat om een 'persoonlijke grens' omdat de PVV een extreemrechtse partij is die een bedreiging is van de democratische rechtsstaat. Dat laatste vinden coalitiepartijen VVD en NSC overigens ook, daarom hebben ze eerst uitvoerig overlegd met Wilders die daarop beloofde zijn plannen om Nederland te veranderen in een land met ernstige vrijheidsbeperkingen en een racistisch beleid voorlopig 'in de ijskast te zetten'.

De krant wijst er op dat het kabinet de afgelopen jaren vaak een beroep deed op Groot Wassink bij het zoeken naar opvangplekken. Hij werd daarvoor regelmatig gebeld door staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD).

De vraag of Groot Wassink ook opneemt als zijn opvolger, PVV-minister Marjolein Faber, straks belt, beantwoordt hij met ‘nee’. Dat gesprek laat hij dan over aan zijn ambtenaren; want het gemeentebestuur wil asielzoekers blijven helpen. “Ik denk niet dat zij gemeenten gaat bellen. Ze wil het opvangprobleem niet oplossen.” VVD-leider Dilan Yesilgöz stelde vorige maand in een Kamerdebat dat zij verwacht dat deze zomer opnieuw asielzoekers buiten moeten slapen in Ter Apel. Groot Wassink denkt dat het beeld van asielzoekers in het gras het nieuwe kabinet ‘misschien zelfs wel goed uitkomt’. “Dat maakt dus dat ik vanuit mijn rol als voorzitter van de VNG-asielcommissie daar niet aan wil bijdragen.

De wethouder zegt dat hij heeft geworsteld met zijn besluit omdat de redenering ook kan luiden dat hij nu juist asielzoekers moet beschermen, in een rol van een soort burgemeester in oorlogstijd. Zijn besluit is overigens niet ingegeven door de benoeming van de racist Faber tot minister van Asiel. Als een andere partij uit de ultrarechtse coalitie de minister had geleverd, was hij tot dezelfde conclusie gekomen. Winter is coming, stelt Groot Wassink, een verwijzing naar de serie Game of Thrones. “Ik vind dat we een heel groot risico nemen door een inherent ondemocratische partij met op zijn zachtst gezegd buitengewoon dubieuze opvattingen in het centrum van de macht te plaatsen.”