Amsterdamse VVD’er splitst zich af vanwege nieuwe leider die voorstelde ‘MeToo’tje te verzinnen’

30 nov. 2023 - 15:20

Praktisch elke politieke partij kent 'stromingen', zo ook de VVD. Die zijn duidelijker, wanneer er wezenlijke onderwerpen aan de orde zijn. Ik vind dit een boeiende periode, hoe gevaarlijk de politieke ontwikkeling in Nederland ook is. Bij de VVD herken je duidelijk de liberale stroming en de conservatief nationalistische. Die laatste kent andere overwegingen om toe te treden tot het voorgestelde rechts-extreemrechtse kabinet. De liberale vleugel vult haar politieke idealen in met andere denkbeelden. Die botsingen zullen nog wel even doorgaan; of het tot afsplitsingen gaat leiden, zien we binnenkort. Nogmaals: boeiend en verhelderend.