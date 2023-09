Amsterdamse aspirant corpsleden moesten in het buitenland seks hebben in een steeg en stelen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 550 keer bekeken • bewaren

Andere corpsballen | cc-foto: AB / Flickr

Het Amsterdamse studentendispuut Ares heeft zich zo grof misdragen bij een ontgroening in het buitenland, dat studentenvereniging L.A.N.X. het dispuut geschorst heeft. Dat meldt de NOS. De eerstejaars studenten moesten bij de ontgroening onder meer punten verdienen ‘door seks te hebben met een vrouw in een steeg’.

De opdrachten moesten vorig jaar november door de mannelijke eerstejaars worden uitgevoerd tijdens een dispuutkennismaking in Boekarest, Roemenië. Daar mochten ze geen contact hebben met de buitenwereld en hun sociale media werden in de gaten gehouden. De opdrachten waren onderverdeeld in categorieën, zoals "algemeen" en "dames en seksgerelateerd".

De NOS schrijft:

“In de laatste categorie waren twee van de opdrachten "regel een vluchteling" en "naai een emmer in een steeg", waarbij emmer volgens de studentenvereniging staat voor vrouw. De eerstejaars moesten ook opnames maken van de activiteiten en die naar de leiding van de ontgroening sturen. De studenten werd ook gevraagd om naar een stripclub te gaan en daar iets te stelen. De eerstejaars met de minste punten konden een sanctie verwachten.”

L.A.N.X. is met 1.100 leden de een na grootste studentenvereniging in Amsterdam. Volgens voorzitter Tom Brink heeft het dispuut voorafgaand aan de reis een draaiboek ingeleverd, maar daarin “keihard” gelogen: "Deze opdrachten hadden we nooit goedgekeurd."

Het is de zoveelste misdraging die in korte tijd naar buiten komt over de ontgroeningen in Amsterdam. Eerder dit jaar dreigde burgemeester Femke Halsema nog de sociëteit van studentencorps ASC/AVSV te sluiten nadat meerdere eerstejaars tijdens de ontgroening ernstig waren mishandeld. Uit een onderzoeksrapport bleek dat er “een cultuur van fysiek geweld was tijdens ontgroeningen bij mannendisputen”. Ook was er sprake van ernstig, systematisch grensoverschrijdend gedrag richting vrouwen. Reden voor prinses Amalia om uiteindelijk geen lid te worden van de vereniging.