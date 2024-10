Amsterdamse artiesten houden tijdens jubileumfeest traditie in ere met protest tegen onderdrukking Palestijnen

Sophie Straat, bekend van politieke protestsongs als Tweede Kamer en Wat is het k*t om agent te zijn, hield een plakkaat omhoog met de tekst 'Nederland heeft bloed aan haar handen', een verwijzing naar de steun die Nederland verleent aan Israël bij het gebruik van grof oorlogsgeweld tegen Palestijnse burgers. Straat is opgegroeid in een joods gezin.

De vrijheidslievende actie van Sophie Straat, zelf opgegroeid in een joods gezin en zoals gebruikelijk getooid was met een Palestina-sjaal, maakte natuurlijk een stroom aan haatdragende reacties van uiterst rechtse agitatoren los. Onder hen de op latere leeftijd tot het jodendom bekeerde Esther Voet, tevens ex-directeur van het CIDI. De in Wassenaar geboren stokebrand - 'Ik woon hartje Jordaan maar Mokum is mijn stad niet meer' - beweert op X dat ze door de gemeente Amsterdam was uitgenodigd als 'excuus-jood' maar is weggebleven bij het de viering van het jubileum van de stad in de Ziggo Dome.