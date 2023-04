Amsterdams studentencorps maakte zich jarenlang schuldig aan structureel grof geweld Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 145 keer bekeken • bewaren

De “heren” van het Amsterdamse studentencorps ASC/AVSV hebben zich jarenlang schuldig gemaakt aan grof geweld. Aspirant-leden werden tijdens hun ontgroening structureel onderworpen aan fysieke mishandelingen. Ze werden geschopt, geslagen en gestompt. Dat meldt Trouw dit weekend. Zaterdag maakt de vereniging excuses aan leden, oud-leden en ouders.

Het fysieke geweld kwam naar boven in een onderzoek van advocatenkantoor De Roos & Pen, in opdracht van de vereniging zelf. Daaruit bleek ook dat er geen enkel herendispuut binnen de vereniging is die zich er niet schuldig aan maakte. Trouw schrijft:

“In enkele mannenhuizen was het zelfs gebruikelijk om een datum te prikken waarop de nieuwelingen in elkaar werden geslagen. Daarbij kon het er volgens de vereniging hard aan toe gaan: het geweld leidde in ieder geval tot striemen, kneuzingen en hersenschuddingen. Sommige nieuwkomers liepen mank na hun mishandeling.”

Behalve het in elkaar slaan en schoppen van aspirant-leden, maakten alle disputen – ook die voor vrouwen – zich schuldig aan “seksueel getinte activiteiten die het risico op grensoverschrijdend gedrag vergrootten”. Verder kregen de aspiranten structureel te weinig slaap, slecht of te weinig voedsel en was er sprake van een slechte hygiëne. “Nieuwelingen moesten door ijskoud water waden en stelen of bedelen voor geld.”

In een excuusbrief schrijft de studentenvereniging:

“De omvang, ernst en aard van de vele misstanden hebben ons geschokt. We willen onze excuses aanbieden aan iedereen die heeft geleden onder de kennismakingstijd van onze vereniging in voorgaande jaren. Het is duidelijk dat onze verenigingscultuur verrot was.”

De vereniging kan niet zeggen hoeveel aspiranten de afgelopen jaren in het ziekenhuis belandden of botbreuken opliepen door toedoen van ontgroeningen.