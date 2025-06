Amsterdams PvdA-stemmenkanon Moorman stapt over naar Tweede Kamer Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 808 keer bekeken • bewaren

De Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman heeft vrijdag bekendgemaakt dat ze zich verkiesbaar stelt voor de landelijke lijst van GroenLinks-PvdA. Ze wil de overstap maken naar Den Haag om zich landelijk in te zetten voor kansengelijkheid en kinderen, dossiers waarmee ze in de hoofdstad hoge ogen gooit. Tot de verkiezingen blijft Moorman aan als wethouder in Amsterdam.

"Ik ben hier niet ingestapt om hogerop te komen, maar om dingen beter te maken voor mensen," benadrukt Moorman in een interview met het Parool. Ze stoort zich aan het beeld dat Den Haag de 'Champions League' zou zijn en lokale politiek slechts een opstapje. "We hebben van politiek een soort spel gemaakt in plaats van een manier om hoop en idealen te verwezenlijken."

De wethouder, die in 2022 de PvdA weer de grootste partij van Amsterdam maakte, ziet haar overstap vooral als een plicht. "Den Haag is te veel bezig met politieke profilering en te weinig met praktische verbeteringen. Dat is precies waarom ik daarheen ga: ik wil laten zien dat het ook anders kan." Moorman werd twee jaar geleden al gepolst als mogelijke lijsttrekker, maar stapte toen opzij voor Frans Timmermans.

Over haar ambities in Den Haag wil Moorman niet speculeren. "Ik ga naar Den Haag omdat ik de toekomst van kinderen en kansengelijkheid wil verbeteren," aldus de wethouder, die haar sollicitatiebrief afsluit met: "Dit is geen tijd om aan de zijlijn te gaan staan. Ik voel nog steeds de wil en ambitie om positieve verandering te brengen, misschien wel sterker dan ooit."