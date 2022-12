Amsterdammers met laag inkomen kunnen in 2023 gratis vervoersbewijzen aanvragen

De meerderheid van de Regioraad, het belangrijkste bestuursorgaan van de Vervoerregio Amsterdam, stemde voor dit initiatief. De kaartjes zijn geldig in alle bussen, trams en metro’s in Amsterdam, Amstelland, Zaanstreek en Waterland. Inwoners die tot 130 procent van het minimuminkomen verdienen kunnen er een aanvragen. Het is per huisadres mogelijk om er acht te krijgen.