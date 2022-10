Amsterdammer nam wraak op fietsdepot

30 aug. 2017 - 20:23

De overheid moet zorgen voor voldoende plek om fietsen te parkeren, en ook om die dan aan de ketting te leggen, want anders kun je een fiets net zo goed niet op slot doen. Maar er zijn fietsenhaters die fietsers een rommelig gezicht vinden. Of hun auto de stad ontsieren vragen ze zich niet af. Mijn fiets was een keer verdwenen, voor de flat waar ik woon. Briefje op het prikbord, en ja hoor, prompt reactie: iemand had gezien dat een auto van gemeentewerken de fietsen weghaalde. Meteen de gemeente gebeld. Nu als ik er vlug bij was zou ik mijn fiets nog terug kunnen krijgen voordat die op transport werd gesteld naar verweggistan. Ik heb het nagezocht, en voor in boek 5 van ons burgerlijk wetboek staat precies at mag en moet met onbeheerde fietsen. Uitgangspunt is dat eigendom een grondrecht is, en een fiets dus pas mag worden opgeruimd als de gemeente overtuigend kan uitleggen dat de eigenaar de bedoeling had om de eigendom prijs te geven. Het "prijsgeven van eigendom" is een begrip uit het privaatrecht. Als dat gebeurt ontstaat een res derelecta, een vorm van een res nulli een goed zonder eigenaar. Bij vuilnis is dat bijv. heel gebruikelijk: als ik de afvalzak in de container heb gekiept is hij niet meer van mij. Maar wanneer weet je zeker dat een fietsers van zijn fiets af wil? Niet reageren op oproepen is niet altijd een goede indicatie. Door "usucapio" kan iemand eigenaar worden van een goed waarvan de vorige eigenaar bewust afstand heeft te gedaan. wel goed nadenken want voor je 't weet is het diefstal.

