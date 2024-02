Amsterdam zonder stroom vanwege extreme weersveranderingen

De grote stroomstoringen die de hoofdstad deze weekk troffen zijn veroorzaakt "door de grote wisseling in weersomstandigheden van afgelopen tijd". Dat meldt energieleverancier Liander na onderzoek. Op maandagochtend 22 en dinsdagavond 23 januari viel in grote delen van Amsterdam de stroom uit. Maandag werden 68.000 huishoudens en bedrijven getroffen door een storing van anderhalf uur. Dinsdag ging het om 57.000 huishoudens en bedrijven. Liander stelt dat de impacte ervan "enorm" was.

De afgelopen dagen is het station aan de Hemweg volledig onderzocht. Daaruit is gebleken dat het op drie plekken mis is gegaan. Vooral de veranderende weersomstandigheden spelen een grote rol. Het is een periode erg koud geweest, waar de temperatuur nu hoger ligt. Daarnaast heeft het de afgelopen tijd veel geregend en staat het grondwaterpeil hoog. Dat heeft geleid tot vocht in het station, waardoor technische onderdelen kapot zijn gegaan. Daarnaast bleek de verwarmingsinstallatie in het station niet goed te werken. Hierdoor bleef het vochtig en kon het vocht zich verder verspreiden. Hoewel de kapotte verwarming op zichzelf niet tot zo'n grote storing had kunnen leiden, is nu sprake van een optelsom van factoren.