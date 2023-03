Amsterdam vraagt vervelende toeristen vooral weg te blijven uit de hoofdstad Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 141 keer bekeken • bewaren

De gemeente Amsterdam start deze week met een campagne die overlast gevende toeristen buiten de stad moet houden. De zogeheten ‘Stay Away’-campagne waarschuwt bijvoorbeeld dank- en drugstoeristen voor boetes, ziekenhuisopnames en permanente gezondheidsschade.

De campagne maakt onderdeel uit een uitgebreider pakket maatregelen dat overlast in de hoofdstad moet tegengaan. Wethouder Sofyan Mbarki (PvdA) liet in december in een persbericht weten:

“Bezoekers blijven welkom, maar niet als ze zich misdragen en overlast veroorzaken. Dan zeggen wij als stad: liever niet, blijf weg. Amsterdam is een wereldstad en daar hoort drukte en levendigheid bij, maar om onze stad leefbaar te houden kiezen we nu voor begrenzing in plaats van onverantwoorde groei.”

Behalve posters en video’s die onruststokers aanraden vooral thuis te blijven, is de gemeente Amsterdam nog in overleg over andere maatregelen. Zo worden er hosts ingezet die toeristen moeten aanspreken bij het uitgaan en start er een campagne die bezoekers vertelt hoe ze zich juist wél moeten gedragen.