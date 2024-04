Amsterdam: verplicht reserveren voor herdenking op de Dam

De inperking van het aantal bezoekers is ingegeven door de vrees dat demonstranten actie zullen voeren tijdens de herdenking. Verstoringen van de plechtigheid zijn in het verleden vaker voorgekomen. In 2010 zorgde de Damschreeuwer voor paniek, en in 1970 probeerden twee leden van de Amsterdamse Jongeren Aktiegroepen Homoseksualiteit zonder toestemming een krans te leggen bij het monument. De Damschreeuwer en de jonge homo’s werden opgepakt.