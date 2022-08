Amsterdam vangt nog eens duizend extra vluchtelingen op

Terwijl in de rest van Nederland gemeenten zich fel verzetten tegen de komst van vluchtelingen en onbekenden zelfs trachten een veilig onderkomen in brand te steken, spant de hoofdstad zich in om nog eens duizend extra vluchtelingen op te vangen. De hulpbehoevenden worden in het Westelijk Havengebied ondergebracht op een cruiseschip. De maatregel geldt voor een half jaar en moet een einde maken aan de mensonterende omstandigheden waarin asielzoekers als gevolg van falend regeringsbeleid terecht komen, zoals in Ter Apel.