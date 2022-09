25 jaar later: Amsterdam staat stil bij Bijlmerramp Nieuws • 04-10-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

In Amsterdam is woensdag de Bijlmerramp herdacht. Precies 25 jaar geleden boorde een Israëlisch vrachtvliegtuig van El Al zich in de flats Groeneveen en Kruitberg in Amsterdam-Zuidoost. Volgens de officiële telling kwamen daarbij 43 mensen om het leven.

De herdenkinsbijeenkomst begon met een optreden van het Maranath Mannenkoor, gevolgd door een toespraak van de voorzitter van Stichting Beheer Het Groeiend Monument. Zij wees op de veranderingen die Amsterdam-Zuidoost de afgelopen kwart eeuw heeft ondergaan, maar dat ondanks alle verschillen tussen toen en nu, de herinneringen aan die rampdag zijn gebleven.

Loco-burgemeester Kasja Ollongren haalde in haar speech een persoonlijke herinnering naar boven. Nadat het El Al-toestel al was neergestort, landde zij zelf op Schiphop. Bij de paspoortcontrole werd haar gevraagd of zij in Amsterdam woonde. Daarop kreeg zij te horen wat er eerder had plaatsgevonden. ‘De pijn van die vreselijke dag kan niemand wegnemen,’ zei Ollongren. ‘Andere Amsterdammers kunnen wel delen in uw verdriet. En het litteken van de Bijlmerramp samen met u dragen.’

Namens de Nederlandse regering nam staatssecretaris Sharon Dijksma het woord. Ook zij haalde een persoonlijke anekdote naar boven over waar zij was toen ze hoorde van de verschrikkelijke gebeurtenis: ‘Op de bank voor de televisie volgden we vol ongeloof, verbijstering en pijn in ons hart het nieuws.’ De mensen in de getroffen flats keken misschien óók televisie, zei Dijksma: ‘Op 4 oktober kwam een abrupt einde aan hun leven. En begon voor de nabestaanden de rouw, het verdriet. Voor velen van U is er een leven vóór en ná deze inktzwarte dag.’

Dijksma sloot haar toespraak af met de woorden:

"Dames en heren, de tijd stond stil op die rampzalige avond. Vandaag zetten wij de tijd weer even stil. Gedenken wij uw geliefde. Uw vader, moeder. Zus of broer. Oom, tante, neef of nicht, vriend of vriendin. Zij leven voort in uw geheugen. In uw verhalen. Vandaag, morgen. Voor altijd."

Behalve de toespraken werd er ook een stille toch gehouden. Honderden mensen liepen daarin mee naar Het Groeiend Monument, het monument ter herdenking aan de ramp. Daar werd een minuut stilte in acht genomen en legde de loco-burgemeester een krans. Daarbij werd zij bijgestaan door Ed van Thijn, destijds burgemeester van Amsterdam.

Stadszender AT5 legde de herdenking vast.

