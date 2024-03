Welke toeristen wil Amsterdam weren?

Afgelopen zaterdag liep ik in de omgeving van de 9 straatjes in mijn thuisstad Amsterdam. Normaal gesproken kan ik me op zo’n zonnige dag verwonderen over de esthetiek van de stad, maar niet deze zaterdag, toen verwonderde ik me over iets anders. Voor een nader niet te noemen koekenwinkel stond een rij. Maar niet zomaar een rij. Een rij opgedeeld in 3 losstaande rijen, met de staart ruim 50 meter verderop. Als een soort zombies stonden ze daar. Ik liep langs de zombies met een vragende blik in de hoop dat de vragen die in m’n hoofd zweefde op een miraculeuze wijze beantwoord zouden worden. Maar dit werd slechts beantwoord met lege blikken. Eigenlijk precies wat je verwacht van zombies.

Deze week werd bekend dat de gemeente Amsterdam na een jaar stopt met de Stay-Away filmpjes om overlastgevend toerisme tegen te gaan. Wethouder Sofyan Mbarki concludeerde dat de filmpjes te weinig effect hebben gehad en dat de campagne een andere boodschap krijgt. Als alternatief is er bedacht om in te zetten op een soort quiz waarin aspirant-toeristen vragen voorgeschoteld krijgen over wat ze van plan zijn om te doen in Amsterdam. Een voorbeeld: ‘’What famous Dutch products would you like to try/buy?’’ met daaronder 5 antwoordopties, waaronder ‘’Cocaine’’. Als je kiest voor deze poedervormige optie krijg je een scherm te zien met de boodschap dat Amsterdam hiervoor niet de plek is. Het is evident welk soort toerisme door de gemeenteraad als overlastgevend wordt bestempeld.