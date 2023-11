Amsterdam aan ramp ontsnapt tijdens storm Ciarán

“Stijgt het peil in het IJ en het Noordzeekanaal, dan merken de bewoners van de Houthavens dat als eerste. En dat is precies wat er aan de hand is op 2 november, de dag dat storm Ciarán over het land trekt. Door een samenloop van omstandigheden – overvloedige regenval en een storing in het sluizencomplex bij IJmuiden – bereikt het waterpeil in het IJ in de vroege ochtend een recordhoogte: -12 centimeter Nieuw Amsterdams Peil (NAP).”