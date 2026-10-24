Amstelveners presenteren vlag tegen vliegoverlast Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 219 keer bekeken • Bewaren

Alfred Blokhuizen Voormalig GroenLinks-statenlid ZH Persoon volgen

Op de dag dat minister Karremans een feestje viert op Schiphol vanwege een wetsvoorstel dat de vliegbewegingen moet reguleren, kwamen veel Amstelveners bij elkaar in Villa Randwijck. Daar presenteerde de bewonersvereniging Stichting S.W.A.B. een vlag die precies in beeld brengt wat ze willen: meer rust en vooral nachtrust. Daar hebben ze gegronde redenen voor.

Pers en bewoners niet welkom bij presentatie vliegwetgeving

Belangrijk om te weten is dat een groot aantal organisaties de dag vóór de presentatie van de regeringsplannen op Schiphol aankondigde naar de Raad van State te stappen als de wetgeving wordt doorgevoerd ( NPO Radio 1 ). Het is volgens de organisaties de legalisatie van een jarenlange illegale situatie en feitelijk het faciliteren van een groeiplan van de Schiphol Group. Het wordt gebracht als krimpplan, maar dan vergeet men de groeiplannen van het Rotterdamse vliegveld en de opening van Lelystad. Dat betekent allemaal samen een groei van 10%, in een tijd van klimaatcrisis, terwijl de (Franse) vliegbedrijven Transavia en KLM in een financieel zeer penibele situatie verkeren. Bij de presentatie op Schiphol waren de pers en de omwonenden niet aanwezig of zelfs niet welkom.

Veelvuldige verstoring van de nachtrust

Intussen werd in de drukbezochte Villa een vlag overhandigd aan wethouder Lennart de Looze. Hij was aanwezig namens het gemeentebestuur van Amstelveen. S.W.A.B.-voorzitter Daan de la Parra vertelde bij de overhandiging wat hen bewoog om een vriendelijke actie te beginnen. De vlag was niet bedoeld als pleidooi voor een vliegverbod, maar voor een inperking van de alsmaar groeiende sector, die steeds vaker en langduriger de rust in Amstelveen verstoort. Vooral de veelvuldige verstoring van de nachtrust is de Amstelveners een doorn in het oog en oor. Volgens hen is het intussen uit de hand gelopen door de groei van het vliegveld en de verlegging van vliegroutes. De nieuw aangekondigde regelgeving leidt op geen enkele manier tot een afname van de overlast door lawaai en luchtvervuiling. Het kan er zelfs toe leiden dat het nog erger wordt, zo is de algemene verwachting. Aan de aanwezige wethouder werd nadrukkelijk gevraagd om sterker op te komen voor de Amstelveners die zwaar te lijden hebben onder die vliegoverlast. De wethouder zegde toe dat zeker te doen en ook de zorgen van de inwoners te begrijpen en te delen.

Dag van de stilte

Voorzitter De la Parra riep wijkbewoners op om de vlag op 25 oktober in de wijk op te hangen. Het is dan de Dag Van De Stilte . Ook vroeg hij andere bewonersgroepen rond Schiphol en andere vliegvelden in Nederland om de vlag te adopteren als ‘stil wapperend’ protest tegen de enorme en alsmaar toenemende overlast.