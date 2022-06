Amnesty: Rusland beging oorlogsmisdaden in Charkov door gebruik van verboden clustermunitie Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 85 keer bekeken • bewaren

Rusland heeft bij aanvallen op de Oekraïense stad Charkov gebruik gemaakt van verboden clusterbommen. Daarbij zijn honderden burgers om het leven gekomen. Dat schrijft Amnesty International in een nieuw rapport waarin Rusland wordt beschuldigd van het plegen van oorlogsmisdaden.

Volgens het onderzoek van Amnesty waren de bombardementen op woonwijken in Charkov volstrekt willekeurig. Behalve clusterbommen werden de wijken ook bestookt met andere soorten ongeleide raketten en ongeleide artilleriegranaten. ‘Het voortdurende gebruik van dergelijke onnauwkeurige explosieve wapens in bewoonde burgergebieden, in de wetenschap dat ze herhaaldelijk grote aantallen burgerslachtoffers veroorzaken, komt neer op gerichte aanvallen op de burgerbevolking,’ aldus het rapport.

Amnesty zegt bewijs tte hebben gevonden voor het gebruik van 9N210 en 9N235 clusterbommen en verstrooide landmijnen door het Russische leger. Allemaal verboden wapens volgens internationale verdragen. Clusterbommen laten tientallen kleinere bommen of granaten los in de lucht en verspreiden die willekeurig over honderden vierkante meters. De ongeleide artilleriegranaten hebben een foutmarge van meer dan 100 meter. Verstrooide landmijnen combineren ‘de slechtst mogelijke eigenschappen van clustermunitie en antipersoonsmijnen’, schrijft Amnesty in het rapport getiteld ‘Iedereen kan op elk moment sterven’.

Het Russische leger opende de aanval op Charkov op dag 1 van de invasie, op 24 februari. Het bombardement op de stad met 1,5 miljoen inwoners duurde twee maanden. ‘Mensen werden vermoord in hun huizen en op straat, op speelplaatsen en op begraafplaatsen, terwijl ze in de rij stonden voor humanitaire hulp of in winkels voor voedsel en medicijnen’, zegt Amnesty International: