Amnesty hekelt dubbele standaarden van Westerse landen aangaande mensenrechten

Amnesty International constateert in het jongste jaarrapport dat Westerse landen weliswaar hoog van de toren blazen als het om mensenrechten gaat maar daarbij wel dubbele maatstaven hanteert. De Russische inval in Oekraïne werd direct veroordeeld en bestreden maar ten opzichte van mensenrechtenschendingen wordt een oogje toegeknepen als de eigen belangen in het geding zijn. De mensenrechtenorganisatie wijst op "de oorverdovende stilte over de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië, de passiviteit ten aanzien van Egypte en de weigering om het Israëlische systeem van apartheid tegen de Palestijnen aan te pakken."

De reacties in het geval van Oekraïne zouden een voorbeeld moeten zijn voor hoe het Westen moet reageren op ernstige mensenrechtenschendingen. Volgens Amnesty ontbreekt in andere gevallen de politieke wil om zo adequaat op te treden. Notoire mensenrechtenschenders als de regeringen van Egypte, Saoedi-Arabië en China komen daardoor weg met hun praktijken.

Amnesty schrijft dat bijvoorbeeld de VS weliswaar vluchtelingen uit Oekraïne opneemt maar tegelijkertijd 25.000 Haïtianen die de verschrikkingen van hun thuis ontvluchten deporteren. Velen van hen zijn als gevolg daarvan slachtoffer geworden van martelingen en andere vormen van mishandeling. De organisatie heeft ook kritiek op de VN die wel meteen een speciale rapporteur aanstelde voor Rusland maar niets deed met de onrustbarende situatie in bijvoorbeeld de Filipijnen.

In het rapport wordt er op gewezen dat vrouwen extra de klos zijn. De inperking van mensenrechten gaat veelal hand in hand met de beperking van vrouwenrechten. Naast de bekende daders als Afghanistan en Iran wijst de mensenrechtenorganisatie ook op ontwikkelingen in de VS en Polen waar reactionaire politieke krachten vrouwen het recht op abortus hebben ontnomen.

