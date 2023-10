Amersfoortse ambtenaren kunnen straffeloos discrimineren

Er is bij de gemeente Amersfoort sprake van institutioneel racisme. Ambtenaren van kleur en medewerkers met een migratieachtergrond maken minder kans op een promotie. Ook voelen zij zich minder gewaardeerd. Dat blijkt uit een onderzoek van het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) waarover RTV Utrecht bericht .

“In het rapport staat onder meer kritiek op het toepassen en naleven van procedures rondom de instroom, doorstroom en beoordeling van personeel. Dat leidt tot ongelijkheid tussen medewerkers op grond van afkomst, huidskleur en/of religie in hun kansen om binnen te komen en door te groeien in de organisatie. Ook is sprake van niet-geformaliseerd, sociaal ingesleten gedrag dat ongelijkheid versterkt.”