Amerika’s vazalstaten gehoorzamen niet langer

De manier waarop dit stuk is opgeschreven laat mij denken dat bovenop enkele feitelijkheden en risico-inschattingen een heel bouwwerk van wensdenken is geplaatst. Een wensgedachte die is geinspireerd door best een gevaarlijk uitgangspunt, namelijk dat als het 'Amerikaans-Westerse' systeem maar instort, alles goed zal komen. Dat is voor velen, vooral van oud-radicaal links, een prettig idee. Amerika heeft geen geweldig trackrecord, Europa evenmin. Het is fijn een grote vijand te hebben die je voor alles verantwoordelijk kunt stellen met het idee dat als die maar verdwijnt, alle problemen ook opgelost zullen zijn. Quod non. Er is nog een belangrijk onderdeel van die gedachte, dat leugenachtig is en en passant wordt geserveerd: dat Amerika exclusief verantwoordelijk is "voor de militaire spanningen in de Zuid-Chinese Zee, en de door Washington aangestuurde proxy-oorlogen in Afrika en het Midden-Oosten, gedreven door de behoefte om wereldwijde dominantie te behouden". Dat China hier een expansiepolitiek voert, en dat Rusland Oekraine is binnengevallen terwijl de Navo en Amerika zich de afgelopen twintig jaar juist zeer terughoudend hebben opgesteld met betrekking tot dat land, wordt strategisch verzwegen. Ook voert Bettache hier, nadat hij zich zo schatplichtig heeft betoond aan de ondemocratische en dictatoriale Chinese en Russische mogendheden, ook nog even een aanval uit op de westerse 'democratie' (zijn aanhalingstekens. (1/2)