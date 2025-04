Amerikanen weer massaal de straat op tegen fascistisch Trump-regime

Dit weekend zijn opnieuw tienduizenden demonstranten de straat op gegaan in honderden Amerikaanse steden om te protesteren tegen het fascistische regime van Donald Trump. De protestacties, georganiseerd door de ' 50501 Movement ', vonden plaats op meer dan zevenhonderd locaties verspreid over het hele land.

In Washington verzamelden zich duizenden mensen bij het Witte Huis, waar ze "Schande!" scandeerden. In New York vulden tienduizenden betogers zo'n vijftien blokken in het hart van de stad, terwijl in Denver talloze mensen bij het Capitool bijeenkwamen met spandoeken waarop solidariteit met immigranten werd uitgesproken.