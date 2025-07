Amerikanen verrast door gigantische mural van Nederlandse Judith de Leeuw

De Amerikaanse nieuwszender CBS toont beelden van een kritische muurschildering van de Nederlandse kunstenaar Judith de Leeuw. De gigantische schildering op de muur van een complex in de noord-Franse stad Roubaix toont een zich schamend Vrijheidsbeeld. Het werk getiteld 'Het Stille Protest van het Vrijheidsbeeld' werd op 4 juli, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, onthuld en is in zes dagen tijd gemaakt. Roubaix is een stad waar veel migranten wonen die zich er bewust van zijn wat het betekent als de overheid de jacht op hen opent, zoals Trump nu doet in de VS.