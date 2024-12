Amerikanen verontrust over mysterieuze vliegende objecten, Trump wil ze neerschieten

Op verschillende plekken in het oosten van de Verenigde Staten zijn in de voorbije weken tientallen keren onbekende vliegende objecten waargenomen. Ze verplaatsen zich vaak in kleine groepen en zijn ongeveer zo groot als een kleine personenwagen. Dat wijst er op dat het om drones gaat. Maar van wie die zijn en wat ze doen is onduidelijk. Sommige burgers verdenken de overheid van een geheime operatie. Aankomend president Donald Trump eist dat het Witte Huis opening van zaken geeft of de vliegende voorwerpen anders uit de lucht schiet.