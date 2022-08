Amerikanen totaal geschokt: Nederlanders hebben vakantiedagen

Tracey en Travis zijn twee sympathieke Amerikanen die naar Nederland zijn verhuisd omdat ze meer van de wereld wilden zien. Ze maken vlogs van hun ervaringen en belevenissen. In deze aflevering, waarbij ze een wandeling maken door het Singelpark in hun nieuwe woonplaats Leiden, bespreken ze hun zogeheten culture shocks. De ervaringen die hen totaal verrasten maar die voor Nederlanders heel erg vanzelfsprekend zijn.

Het grappige is dat hun culture shocks op zich ook weer culture shocks zijn. Zo zijn heel erg verbaasd over het recht op vakantie. In de VS kun je hooguit een week vrij van je werk krijgen en dan ook nog onbetaald. Of neem op een terrasje zitten en dineren. Dat je daar een hele avond kunt blijven zitten zonder weggejaagd te worden. En dat je maar vijf minuten hoeft te lopen om een supermarkt te vinden. Sterker nog, dat je überhaupt alles lopend doet.