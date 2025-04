Amerikanen massaal de straat op om te protesteren tegen het Trump-regime

Overal in de VS zijn zaterdag mensen massaal de straat op gegaan om te protesteren tegen president Trump. Het was de grootste golf van openlijk verzet sinds hij in januari voor de tweede keer president werd. De organisatoren van het "Hands Off" protest wilden demonstraties op wel 1.200 plekken, in alle 50 staten. En dat is aardig gelukt: in onder meer Boston, Chicago, Los Angeles, New York en Washington DC, in alle steden waren duizenden mensen op de been.