VS kaapt olietanker op volle zee, Rusland stuurt oorlogsschepen

Voor de kust van Schotland hebben Amerikaanse militairen een olietanker gekaapt die eerder ontsnapte uit Venezuela. Het schip Marinera zou onderdeel zijn van de Russische schaduwvloot van honderden koopvaardijschepen waarvan de status schimmig is en die ingezet worden om sancties te omzeilen.

Het Kremlin bekritiseert de ‘buitensporige’ Amerikaanse aandacht voor de tanker, die volgens hen in internationale wateren voer in overeenstemming met het zeerecht. Als reactie heeft Rusland een onderzeeër en andere marinevaartuigen gestuurd om de tanker te begeleiden. Na een achtervolging van twee weken, voer het schip woensdag langs de kust van Ierland, het Verenigd Koninkrijk en IJsland. Daar ondernemen de Amerikanen een poging om aan boord te gaan van de tanker, vertelt een Amerikaanse functionaris aan de BBC. Het Britse leger weigert commentaar te geven op de vraag of zij de tanker of Russische marine-eenheden volgen.

De operatie wordt ondersteund met zware middelen vanuit het Verenigd Koninkrijk waar de Amerikanen in het kader van hun NAVO-lidmaatschap bases hebben. De bemanning van het schip wist eerder een Amerikaanse kaappoging af te houden door onderweg van naam te veranderen en een Russische vlag op de shceepswand te schilderen. Het schip vervoert geen lading.