Amerikaanse straathoeken en Schotse musea: Israëlische oorlogspropaganda zit vol gestolen onzin

Het Israëlische leger heeft talloze nepbeelden verspreid om bombardementen op Gaza, Libanon en Iran te rechtvaardigen. Dat blijkt uit een maandenlang onderzoek van +972 Magazine. De door Israël verspreidde 3D-modellen met zogenaamd bewijs waarom een aanval wel moest plaatsvinden, bevatten helemaal geen geheime inlichtingen, maar zijn grotendeels samengesteld uit commerciële digitale bestanden en materiaal van onwetende kunstenaars.

Meer dan de helft van de 43 onderzochte animaties bevat elementen die zijn gekopieerd uit online afbeeldingsbibliotheken. Zo doken er straathoeken uit de Amerikaanse staat Washington op in video's over zogenaamde Iraanse uraniumfabrieken, terwijl scans van een Schotse scheepswerf uit een maritiem museum werden gebruikt die ondergrondse raketfabrieken in Syrië en Iran moesten voorstellen. Winkelpuien uit videogames verschenen als decor in de beruchte animatie van het vernietigde Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza, waar volgens Israël een Hamas-commandocentrum zou zijn. Een faciliteit die nooit is aangetroffen en waarvan geen enkel bewijs bestaat dat die er ooit was.

+972 schrijft:

"De meeste, zo niet alle, animaties worden intern geproduceerd door een toegewijd team binnen de productie- en mediatak van de IDF Spokesperson's Unit, dat slechts uit een handvol soldaten bestaat. Voormalige leden noemen het de "After Effects Cell", verwijzend naar een populaire grafische ontwerpsoftware van het Amerikaanse bedrijf Adobe. Het team bestaat uit motion designers, 3D-modelleurs en animators die voornamelijk met Adobe-producten werken, maar ook gebruikmaken van opensourcesoftware zoals Blender. Officieel wordt elke video die door de eenheid wordt gemaakt, vrijgegeven voor publicatie door een inlichtingenofficier. Maar het onderscheid tussen illustratie en bewijs is poreus."

Voormalige militairen van de Israëlische productie-eenheid bevestigen dat details routinematig worden verzonnen als informatie ontbreekt. De animaties worden gemaakt "met snelheid en esthetiek als leidraad, niet met precisie". Een reservist verklaarde dat commandanten soms opdracht geven om wapens toe te voegen "zodat het er krachtiger uitziet". In sommige gevallen werden de modellen al voor een aanval gemaakt, in andere gevallen achteraf geïmproviseerd.

Internationale media zoals CNN, BBC en Sky News hebben de animaties massaal overgenomen, vaak zonder kritische kanttekeningen.