Amerikaanse staat Montana verbiedt populaire Chinese sociale media-app TikTok

18 mei 2023 - 13:11

@Rob: het gaat niet om chinese bedrijven vs. amerikaanse bedrijven, het gaat om tiktok vs google of facebook. Google en facebook verkopen de gegevens aan veel bedrijven waar mensen in Europa toegang tot hebben, en geven de amerikaanse regering toegang tot die gegevens. Door google en facebook wordt veel meer informatie verzameld dan door tiktok, en aan veel meer partijen doorverkocht voor reclame doeleinden. van reclame hebben we veel last, bijna niemand in de EU heeft er last van dat de chinese overheid zijn gegevens heeft. @FrancoisWouters: voor zover ik weet is er nooit informatie gestolen via telefoons. Wel gekopieerd, maar dat is maar bedrijfsinformatie. Privacy en mensenrechten zijn daar niet in het geding. Als bedrijven of overheden geen tiktok op werktelefoons willen is dat natuurlijk prima.