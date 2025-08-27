Amerikaanse spionnen proberen breuk tussen Groenland en Denemarken te forceren Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 127 keer bekeken • bewaren

De Deense minister van Buitenlandse Zaken Lars Løkke Rasmussen heeft de hoogste Amerikaanse diplomaat in Kopenhagen ontboden naar aanleiding van berichten over geheime Amerikaanse operaties in Groenland. Dat meldt de BBC. Amerikaanse burgers, volgens bronnen met een link naar Donald Trump, infiltratiepogingen hebben ondernomen in de Groenlandse samenleving met als doel de afscheiding van Denemarken en aansluiting bij de VS te bevorderen. De Deense inlichtingendienst heeft gewaarschuwd dat Groenland het doelwit is van "verschillende soorten beïnvloedingscampagnes".

Minister Rasmussen benadrukte dat "elke poging tot inmenging in de interne aangelegenheden van het Koninkrijk Denemarken uiteraard onaanvaardbaar" is. De spanningen zijn toegenomen sinds president Trump herhaaldelijk heeft aangegeven Groenland, een autonoom gebied van Denemarken, te willen annexeren, desnoods met geweld.