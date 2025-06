Amerikaanse spionagechef verandert plots van mening over Iraanse kernwapens, riekt naar illegale Irak-invasie Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 956 keer bekeken • bewaren

Tulsi Gabbard, de hoogste baas van de Amerikaanse inlichtingendiensten, heeft een opmerkelijke ommezwaai gemaakt over Iran's nucleaire capaciteiten. Waar zij in maart nog voor het Amerikaanse Congres verklaarde dat Iran niet bezig was met het bouwen van kernwapens, beweert ze nu dat het land er "binnen weken tot maanden" een kan produceren. Dat meldt de BBC.

De draai van Gabbard komt er nadat president Donald Trump haar openlijk tegensprak. "Het maakt me niet uit wat zij zegt," zei Trump eerder deze maand over Gabbard's eerdere getuigenis. Hij beweerde zonder ook maar een spatje bewijs te leveren dat inlichtingeninformatie toont dat Iran een "enorme hoeveelheid materiaal" heeft en binnen maanden een kernwapen zou kunnen hebben. Gabbard verdedigt zich nu door te zeggen dat haar verklaring in maart "uit de context is gerukt door oneerlijke media", het gebruikelijke riedeltje van het fascistische Trump-regime.

Trump gaf Iran donderdag nog maar twee weken de tijd om tot een akkoord te komen over zijn nucleaire activiteiten. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zei dat zijn land "absoluut klaar is voor een onderhandelde oplossing", maar dat Iran "niet kan onderhandelen met de VS terwijl ons volk wordt gebombardeerd."

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu waarschuwt ondertussen al meer dan drie decennia dat Iran op het punt staat kernwapens te ontwikkelen. Sinds 1992 beweert hij dat Teheran nog slechts jaren verwijderd is van het verkrijgen van een kernbom. In 1992 voorspelde Netanyahu: "Binnen drie tot vijf jaar kunnen we ervan uitgaan dat Iran autonoom wordt in zijn vermogen om een kernbom te ontwikkelen." Deze voorspellingen zijn echter nooit uitgekomen. Sindsdien wordt dit angstbeeld toch om de zoveel tijd weer opgeroepen.

De huidige retoriek roept herinneringen op aan de aanloop naar de illegale Amerikaanse invasie van Irak in 2003. Destijds beweerden de VS dat Saddam Hoessein op het punt stond massavernietigingswapens in te zetten, een claim die later volledig gelogen bleek te zijn. Net als destijds baseren de beschuldigingen zich nu op "geheime inlichtingeninformatie".

Iran heeft altijd volgehouden dat haar nucleaire programma volledig vreedzaam is. De Internationale Atoomenergie Organisatie (IAEA) heeft eerder deze maand wel bezorgdheid geuit over Iran's voorraad verrijkt uranium, maar zei daar wel bij dat die voorraad inderdaad kan worden gebruikt voor reactorbrandstof, zoals Iran zegt.

Het Amerikaanse geroffel op de oorlogstrom komt op een moment dat Israël en Iran verwikkeld zijn in een directe militaire confrontatie die begon nadat Israël vorige week Iran bombardeerde. Volgens Irans ministerie van Volksgezondheid zijn bij Israëlische aanvallen al minstens 430 mensen gedood, terwijl Iran heeft gereageerd met raket- en drone-aanvallen waarbij 25 Israëliërs zijn omgekomen.