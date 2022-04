Amerikaanse sancties treffen nu ook dochters Poetin

DaanOuwens

7 apr. 2022 - 10:17

@ Rechtse Bal Jij schrijft: Hebben ''we'' (lees: Biden) nog niet in de gaten dat sancties weinig uithalen ? Heb jij nog niet door dat Biden niet we is? En heb jij ook nog niet door dat jij niet we bent? En heb jij nog niet door dat de EU ook sancties oplegt? En heb jij nog niet door dat de sancties wel werken? Het resultaat is dat medestanders en nu dus ook familie van Poetin zich niet vrij over de wereld kunnen bewegen. Dus het werkt. Uiteindelijk zullen gebieden van Oekraïne naar Rusland gaan. Maar de weg naar die opdeling is complex en dat wordt niet in een paar weken opgelost. Dus in die paar regels laat jij wel heel veel steekjes vallen.