Amerikaanse Republikeinse senator bedreigt Nederland met invasie als Netanyahu wordt opgepakt

Als de Israëlische oorlogsmisdadiger Benjamin Netanyahu door een van de 130 bij het Internationaal Strafhof (ICC) aangesloten landen wordt gearresteerd en uitgeleverd, dan zal boezemvriend Amerika Den Haag binnenvallen om hem met geweld te bevrijden. Daarmee dreigt de Republikeinse senator Tom Cotton uit de zuidelijke staat Arkansas.

Op miljardair Elon Musks eigen Stormfront X schrijft Cotton:

Het ICC is een kangoeroerechtbank en Karim Khan [hoofdaanklager ICC, red.] is een gestoorde fanaticus. Wee hem en iedereen die probeert deze arrestatiebevelen af te dwingen. Laat me iedereen er vriendelijk aan herinneren: de Amerikaanse wet op het ICC staat niet voor niets bekend als The Hague Invasion Act. Denk er eens over na.

The Hague Invasion Act (Den Haag invasiewet) heet officieel de American Service-Members' Protection Act. Die werd ingesteld in 2002 en is bedoeld om Amerikaanse militairen en politici te beschermen tegen vervolging door het ICC. De wet werd aangenomen onder de Republikeinse oud-president George W. Bush in aanloop naar de Tweede Golfoorlog. De wet geeft de Amerikaanse president de bevoegdheid om "alle noodzakelijke en passende middelen te gebruiken" om Amerikanen uit gevangenschap door het ICC te bevrijden, waaronder een militaire invasie van Den Haag. De Verenigde Staten erkennen het ICC niet, net als schurkenstaten Israël en Rusland.